Рудык повторно принес присягу в Верховной раде

Фото: Сергей Рудык (РБК-Украина)

Сергей Рудык официально стал народным депутатом

Народный депутат Сергей Рудык, официально признанный победителем выборов на 198 округе, принес присягу в Верховной раде. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На трибуне Рудык отметил, что повторно приносит присягу после присяги 29 августа, а также "трех регистраций двумя составами Центральной избирательной комиссии".

"Присягаю на верность Украину. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю придерживаться Конституции Украины и законов Украины. Исполнять свои обязанности в интересах украинского народа", - заявил Рудык.

Напомним, ранее Верховный суд признавал противоправным и отменял протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198. После этого Центризбирком обязали продолжить установление результатов выборов.

В связи с этой заминкой на первом заседании новой Рады Рудыку отказались выдавать удостоверение народного депутата. Накануне, 11 ноября, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца Рудыка избранным депутатом Верховной рады.