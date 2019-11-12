ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рудик повторно приніс присягу у Верховній раді

Новини » Політика     12.11.2019 - 13:07
Рудик повторно приніс присягу у Верховній раді
Фото: Сергій Рудик (РБК-Україна)

Сергій Рудик офіційно став народним депутатом

Народний депутат Сергій Рудик, офіційно визнаний переможцем виборів на 198 окрузі, приніс присягу у Верховній раді. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На трибуні Рудик зазначив, що повторно приносить присягу після присяги 29 серпня, а також "трьох реєстрацій двома складами Центральної виборчої комісії".

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах українського народу", - заявив Рудик.

Нагадаємо, раніше Верховний суд визнавав протиправним та відміняв протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198. Після цього Центрвиборчком зобов'язали продовжити встановлення результатів виборів.

У зв'язку з цією затримкою на першому засіданні нової Ради Рудику відмовилися видавати посвідчення народного депутата. Напередодні, 11 листопада, Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця Рудика обраним депутатом Верховної ради.

Рада підтримала регулювання цін на ринку електроенергії
Новини України нардепприсягаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся