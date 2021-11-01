Рудык назвала приоритеты парламентской недели

"Голос" не поддержит в первом чтении проект госбюджета-2022, поскольку это популистический документ, который невозможно воплотить в жизнь. Так же народные депутаты "Голоса" категорически против принятия "ресурсного" законопроекта №5600 .

"Фракция "Голос" не поддержит бюджет в первом чтении. Мы считаем его абсолютно популистическим и оторванным от реалий Украины и того, с чем мы столкнемся в 2022 году. Сейчас звучит много популистических заявлений по поводу того, на что выделят деньги. Но уже сейчас видно, что бюджет в том виде, в котором его планируют, выполнить будет невозможно", - отмечает народный депутат.

"Голос" созывает внеочередное заседание Верховной рады для немедленного реагирования на ситуацию с коронавирусом и обеспечением больниц кислородом.

"Голос" еще летом зарегистрировал законопроект по кислородным станциям. Его немедленно следует принять во втором чтении и закупить эти станции для украинских больниц. Представьте: с начала эпидемии в этом году закупили ноль кислородных станций в украинские больницы. Это абсолютное преступление со стороны властей, это лишь тормозит выход из эпидемии. Именно поэтому мы будем концентрировать наши усилия на этом", - детализирует лидер "Голоса".

Еще одним позором, по мнению Киры Рудык, является так называемый "ресурсный" законопроект №5600, против которого неоднократно выступал "Голос".

"Если власти декларируют борьбу с олигархами, то они не могут одновременно облагать дополнительными налогами малый и средний бизнес, а именно в этом содержание "ресурсного" законопроекта №5600. Власть пытается собрать дополнительные 30 млрд грн в бюджет на следующий год. Мы абсолютно против такого подхода. Мы считаем, что борьба с коррупцией на таможне, борьба с контрабандой и дополнительные налоги для ренты, они могли бы абсолютно четко компенсировать доходы в бюджет, которые ожидают от попытки обложить малый и средний бизнес налогами", - заключает парламентарий.