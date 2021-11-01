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Рудик назвала пріоритети парламентського тижня

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 13:41
Рудик назвала пріоритети парламентського тижня Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

"Голос" не підтримає у першому читанні проект держбюджету-2022, оскільки це популістичний документ, який неможливо втілити в життя. Так само народні депутати "Голосу" категорично проти ухвалення "ресурсного" законопроекту №5600.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Фракція "Голос" не підтримає бюджет в першому читанні. Ми вважаємо його абсолютно популістичним і відірваним від реалій України і того, з чим ми стикнемося в 2022 році. Нині лунає багато популістичних заяв з приводу того, на що виділять гроші. Але вже зараз видно, що бюджет в тому вигляді, в якому його планують, виконати буде неможливо", - наголошує народний депутат.

Натомість "Голос" скликає позачергове засідання Верховної ради для негайного реагування на ситуацію з коронавірусом і забезпеченням лікарень киснем.

"Голос" ще влітку зареєстрував законопроект щодо кисневих станцій. Його негайно слід ухвалити в другому читанні і закупити ці станції для українських лікарень. Уявіть: з початку епідемії цього року було закуплено нуль кисневих станцій в українські лікарні. Це абсолютний злочин з боку влади, це лише гальмує вихід з епідемії. Саме тому ми будемо концентрувати наші зусилля на цьому", - деталізує лідерка "Голосу".

Ще однією ганьбою, на думку Кіри Рудик, є так званий «ресурсний» законопроект №5600, проти якого неодноразово виступав "Голос".

"Якщо влада декларує боротьбу з олігархами, то вона не може одночасно обкладати додатковими податками малий та середній бізнес, а саме в цьому зміст "ресурсного" законопроекту №5600. Влада намагається зібрати додаткові 30 млрд грн до бюджету на наступний рік. Ми абсолютно проти такого підходу. Ми вважаємо, що боротьба з корупцією на митниці, боротьба з контрабандою і додаткові податки для ренти, вони могли б абсолютно чітко компенсувати доходи в бюджет, які очікують від спроби обкласти малий та середній бізнес податками", - підсумовує парламентар.

Як повідомлялося, раніше Рудик пояснила критично низький рівень вакцинації в Україні.

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Кіра Рудик
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