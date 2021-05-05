Рудык: "Голос" призывает власть предложить компетентную замену Степанову

Партия "Голос" призывает правительство определиться с новой кандидатурой на пост министра здравоохранения и вынести ее на обсуждение фракций и профильного комитета Верховной рады.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.
Она напомнила, что "Голос" собрал необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Рады для отставки министра Максима Степанова. Теперь, по мнению Рудык, правительство должно предложить компетентную замену к проведению внеочередного заседания.
"Мы убеждены, что за праздничные выходные у депутатов будет достаточно возможностей ознакомиться, как организована вакцинация в округах, и желающих проголосовать за отставку министра может оказаться еще больше. За это время у власти будет время подготовить и представить депутатам профессиональную кандидатуру на должность министра здравоохранения, который сможет обеспечить удовлетворительный темп вакцинации и организовать компетентную борьбу с коронавирусом. Власть не имеет права на еще одну ошибку с кандидатурой министра здравоохранения! Стране нужно наконец выходить из бесконечных локдаунов, защитить здоровье людей и восстановить экономический рост. Для этого от власти требуется немного - компетентный министр и реальные меры борьбы с коронавирусом", - заявила Кира Рудык.
Напомним, ранее лидер "Голоса" Кира Рудык неоднократно заявляла об острой необходимости отставки Максима Степанова.
Она заявляла, что министр провалил три задания, за которые несет личную ответственность. В частности, организацию массового тестирования, обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием, вакцинацию населения.
Ранее собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова - вопрос времени, "возможно пары месяцев или меньше".