"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для увольнения Степанова, - Рудык

По ее мнению, министр здравоохранения должен уйти в отставку, потому что за год своей работы он провалил три задачи, за которые отвечает: 1) организацию массового тестирования; 2) обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием; 3) вакцинацию населения.

"Через неделю будет год, как мы собираем подписи, чтобы Степанов ушел в отставку. Этот вопрос перезрел. Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Хочется верить, что монобольшинство, которая несет ответственность за работу Степанова, удастся исправить собственную ошибку и дать голоса за его увольнение. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова, потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - подчеркнула Кира Рудык.