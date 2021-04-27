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"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для увольнения Степанова, - Рудык

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 18:02
"Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для увольнения Степанова, - Рудык Фото: Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Фракция "Голос" продолжает собирать подписи за проведение внеочередного заседания Верховной рады, на котором должен быть рассмотрен вопрос об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в кулуарах парламента.

По ее мнению, министр здравоохранения должен уйти в отставку, потому что за год своей работы он провалил три задачи, за которые отвечает: 1) организацию массового тестирования; 2) обеспечение больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием; 3) вакцинацию населения.

"Через неделю будет год, как мы собираем подписи, чтобы Степанов ушел в отставку. Этот вопрос перезрел. Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Хочется верить, что монобольшинство, которая несет ответственность за работу Степанова, удастся исправить собственную ошибку и дать голоса за его увольнение. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова, потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - подчеркнула Кира Рудык.

Напомним, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавирус.

Как сообщили ранее РБК-Украина в "Слуге народа", Верховная рада может отправить в отставку Максима Степанова уже в ближайшее время.

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