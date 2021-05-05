Рудик: "Голос" закликає владу запропонувати компетентну заміну Степанову

Вона нагадала, що "Голос" зібрав необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Ради для відставки міністра Максима Степанова. Тепер, на думку Рудик, уряд має запропонувати компетентну заміну до проведення позачергового засідання.

"Ми переконані, що за святкові вихідні у депутатів буде достатньо можливостей ознайомитися, як організована вакцинація на округах, і бажаючих проголосувати за відставку міністра може виявитися ще більше. За цей час у влади буде час підготувати та представити депутатам професійну кандидатуру на посаду міністра охорони здоров’я, який зможе забезпечити задовільний темп вакцинації та організувати компетентну боротьбу з коронавірусом. Влада не має права на ще одну помилку з кандидатурою міністра охорони здоров’я! Країні потрібно нарешті виходити з нескінченних локдаунів, захистити здоров’я людей та відновити економічне зростання. Для цього від влади потрібно небагато - компетентний міністр та реальні заходи боротьби з коронавірусом", - заявила Кіра Рудик.