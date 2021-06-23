Рудык: "Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию в защиту прав крымских татар

Как известно, на этой неделе постоянная делегация Верховной рады, в которую входит народный депутат "Голоса" Рустем Умеров, начала свою работу на июньской сессии ПАСЕ.

"Сегодня в ПАСЕ важный день. Дебаты и рассмотрение резолюции, которую неоднократно пытались отсрочить. Этот документ - результат многолетней работы по систематическим нарушениям прав человека в Крыму, в частности, нарушению прав крымских татар. Резолюция призывает Россию освободить оккупированный Крым, провести прозрачное расследование смертей и исчезновений политических активистов, а также прекратить давление и преследование против крымских татар", - заявила Кира Рудык.

По ее словам, "Голос" надеется, что ПАСЕ поддержит этот чрезвычайно важный для территориальной целостности Украины документ, ведь нарушения прав крымских татар со стороны оккупационной "власти" в Крыму продолжаются уже восьмой год.

"Россия нелегально удерживает заключенными более ста украинских граждан. Они попали под репрессии за свою активную украинскую позицию и нежелание мириться с преступными действиями оккупационной "власти". Люди нуждаются в защите и восстановлении справедливости. "Голос" требует освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - добавила Рудык.