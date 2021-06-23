Рудик: "Голос" закликає ПАРЄ ухвалити резолюцію на захист прав кримських татар

Як відомо, цього тижня постійна делегація Верховної ради, до якої входить народний депутат "Голосу" Рустем Умєров, розпочала свою роботу на червневій сесії ПАРЄ.

"Сьогодні у ПАРЄ важливий день. Дебати та розгляд резолюції, яку неодноразово намагалися відтермінувати. Цей документ - результат кількарічної роботи щодо систематичних порушень прав людини в Криму, зокрема, порушення прав кримських татар. Резолюція закликає Росію звільнити окупований Крим, провести прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, а також припинити тиск та переслідування проти кримських татар", - заявила Кіра Рудик.

За її словами, "Голос" сподівається, що ПАРЄ підтримає цей надзвичайно важливий для територіальної цілісності України документ, адже порушення прав кримських татар з боку окупаційної "влади" у Криму тривають вже восьмий рік.

"Росія нелегально утримує ув’язненими понад сто українських громадян. Більшість з них - це кримські татари. Вони потрапили під репресії за свою активну українську позицію та небажання миритись зі злочинними діями окупаційної "влади". Люди потребують захисту і відновлення справедливості. "Голос" вимагає звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу", - додала Рудик.