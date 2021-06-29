Рудык: голос международных партнеров должен быть решающим при формировании ВККС

"Ситуация, когда судам не доверяют 78% украинцев, никаких шансов на инвестиции и экономическое развитие не будет. Поэтому "Голос" внес необходимые правки в законопроект о судебной реформе и требует их принятия. Эти правки детализируют принципы формирования ВККС. Мы считаем, что голос международных партнеров должен быть решающим при формировании комиссии", - заявила Рудык.

Кроме того, именно конкурсная комиссия должна отбирать кандидатов в ВККС, а Высший совет правосудия только их утверждать, добавляет нардеп.

"Поэтому мы настаиваем, чтобы комиссия отбирала 16 кандидатов. Если комиссия будет выбирать 32 кандидата, как настаивают в партии власти, то Высший совет правосудия сможет выбрать худших из лучших, так не должно быть", - подчеркнула Рудик.

Она убеждена, что с судебной реформы должны начаться другие фундаментальные изменения, которые помогут стране перейти от выживания к росту и развитию в интересах каждого человека. Именно поэтому изменения в судебной системе являются ключевым элементом антиолигархического пакета "Голоса", который партия недавно внесла в парламент.

"Налогоплательщики в этом году заплатят почти 16 миллиардов за судебную систему, но мы все на 158 месте в рейтинге верховенства права. Иностранные инвесторы впервые за пять лет назвали недоверие к судебным властям преградой номер один для инвестиций. Продажные суды блокируют либеральное развитие украинской экономики, что выгодно исключительно олигархам. Потому что отсутствие справедливых судов - главная причина недоверия инвесторов для вложения денег в Украину", - напомнила Рудык.