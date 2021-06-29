Рудик: голос міжнародних партнерів має бути вирішальним при формуванні ВККС

"Ситуація, коли судам не довіряють 78% українців, жодних шансів на інвестиції та економічний розвиток не буде. Тому "Голос" вніс необхідні правки до законопроекту про судову реформу та вимагає їх прийняття. Ці правки деталізують принципи формування ВККС. Ми вважаємо, що голос міжнародних партнерів має бути вирішальним при формуванні комісії", - заявила Рудик.

Окрім того, саме конкурсна комісія має відбирати кандидатів до ВККС, а Вища рада правосуддя лише їх затверджувати, додає нардеп.

"Тому ми наполягаємо, щоб комісія відбирала 16 кандидатів. Якщо комісія обиратиме 32 кандидати, як наполягають у партії влади, то Вища рада правосуддя зможе обрати гірших із кращих, так не має бути", - наголосила Рудик.

Вона переконана, що з судової реформи мають початися інші фундаментальні зміни, які допоможуть країні перейти від виживання до зростання та розвитку в інтересах кожної людини. Саме тому зміни у судовій системі є ключовим елементом Антиолігархічного пакета "Голосу", який партія нещодавно внесла до парламенту.

"Платники податків цього року заплатять майже 16 мільярдів за судову систему, але ми все на 158 місці в рейтингу верховенства права. Іноземні інвестори вперше за п'ять років назвали недовіру до судової влади перепоною номер один для інвестицій. Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно виключно олігархам. Бо відсутність справедливих судів - головна причина недовіри інвесторів для вкладання грошей в Україну", - нагадала Рудик.