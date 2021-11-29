Рудык о действиях ГБР против журналистов и оппозиции: выборочное правосудие в интересах власти

"Все, что сейчас делается, особенно со стороны Госбюро расследований, называется выборочным правосудием. Мы видим, что ГБР не расследует дела Майдана, долго не расследовало ни одного из представлений по делу "вагнеровцев", но мгновенно реагирует, когда это касается оскорбляющих власть людей", - отмечает народный депутат.

Между тем, игнорировать тот факт, что власть "подминает" под себя правоохранительные органы и превращает их в "ручные" механизмы удовлетворения своих амбиций, - опасно.

"Это касается журналиста Юрия Бутусова, который достаточно правдиво и открыто говорил с президентом на пресс-конференции. Это касается оппозиционного властям депутата Гео Лероса и его реакции на выступление президента. Вопрос в том, что у нас совершенно четко видно, что ГБР не выполняет своих функций, а работает на удовлетворение внутренних амбиций власти", - подчеркивает лидер "Голоса".