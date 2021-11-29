Рудик про дії ДБР проти журналістів та опозиції: вибіркове правосуддя в інтересах влади

Державне бюро розслідувань (ДБР) не виконує своїх прямих функцій, а захищає внутрішні амбіції влади. Це небезпечний прецедент.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.
"Все, що зараз робиться, особливо з боку Держбюро розслідувань, називається вибірковим правосуддям. Ми бачимо, що ДБР не розслідує справи Майдану, довго не розслідувало жодного з подань у справі "вагнерівців", але миттєво реагує, коли це стосується людей, які ображають влади", - наголошує народна депутатка.
Між тим, ігнорувати той факт, що влада "підминає" під себе правоохоронні органи і перетворює їх у "ручні" механізми задоволення своїх амбіцій, - небезпечно.
"Це стосується журналіста Юрія Бутусова, який достатньо правдиво і відкрито говорив з президентом на пресконференції. Це стосується опозиційного владі депутата Гео Лероса і його реакції на виступ президента. Питання в тому, що в нас абсолютно чітко видно, що ДБР не виконує своїх функцій, а працює на задоволення внутрішніх амбіцій влади", - підкреслює лідер "Голосу".
Як повідомлялося, раніше Рудик заявляла, що в ситуації із затриманням бійців ПВК Вагнера (так званого "вагнергейту") чітко простежуються прояви системної хвороби української влади: некомпетентність та невміння визнавати та аналізувати свої ж помилки.