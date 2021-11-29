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Рудык о действиях ГБР против журналистов и оппозиции: выборочное правосудие в интересах власти

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 11:50
Рудык о действиях ГБР против журналистов и оппозиции: выборочное правосудие в интересах власти Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное бюро расследований (ГБР) не выполняет свои прямые функции, а защищает внутренние амбиции власти. Это опасный прецедент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

"Все, что сейчас делается, особенно со стороны Госбюро расследований, называется выборочным правосудием. Мы видим, что ГБР не расследует дела Майдана, долго не расследовало ни одного из представлений по делу "вагнеровцев", но мгновенно реагирует, когда это касается оскорбляющих власть людей", - отмечает народный депутат.

Между тем, игнорировать тот факт, что власть "подминает" под себя правоохранительные органы и превращает их в "ручные" механизмы удовлетворения своих амбиций, - опасно.

"Это касается журналиста Юрия Бутусова, который достаточно правдиво и открыто говорил с президентом на пресс-конференции. Это касается оппозиционного властям депутата Гео Лероса и его реакции на выступление президента. Вопрос в том, что у нас совершенно четко видно, что ГБР не выполняет своих функций, а работает на удовлетворение внутренних амбиций власти", - подчеркивает лидер "Голоса".

Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что в ситуации с задержанием бойцов ЧВК Вагнера (так называемого "вагнергейта") четко прослеживаются проявления системной болезни украинской власти: некомпетентность и неумение признавать и анализировать свои же ошибки.

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Кира Рудик
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