Рудик про дії ДБР проти журналістів та опозиції: вибіркове правосуддя в інтересах влади

"Все, що зараз робиться, особливо з боку Держбюро розслідувань, називається вибірковим правосуддям. Ми бачимо, що ДБР не розслідує справи Майдану, довго не розслідувало жодного з подань у справі "вагнерівців", але миттєво реагує, коли це стосується людей, які ображають влади", - наголошує народна депутатка.

Між тим, ігнорувати той факт, що влада "підминає" під себе правоохоронні органи і перетворює їх у "ручні" механізми задоволення своїх амбіцій, - небезпечно.

"Це стосується журналіста Юрія Бутусова, який достатньо правдиво і відкрито говорив з президентом на пресконференції. Це стосується опозиційного владі депутата Гео Лероса і його реакції на виступ президента. Питання в тому, що в нас абсолютно чітко видно, що ДБР не виконує своїх функцій, а працює на задоволення внутрішніх амбіцій влади", - підкреслює лідер "Голосу".