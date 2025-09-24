Рубіо зустрінеться з Лавровим у кулуарах Генасамблеї ООН

Згідно з публічним графіком Рубіо, він має намір зустрітися з Лавровим сьогодні о 12:00 за місцевим часом (за київським о 19:00).

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що Лавров уже прибув до Нью-Йорка.

Тема зустрічі представників країн поки що незрозуміла. Як мінімум у ЗМІ про це ще нічого не писали.

Водночас CNN зазначає, що їхня зустріч відбудеться після того, як днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути собі свої території і навіть піти ще далі. Видання додало, що це суттєва зміна на відміну від колишнього ставлення Трампа до Москви.

Додамо, що Рубіо і Лавров востаннє зустрічалися в кулуарах зустрічі АСЕАН у липні. Тоді під час відвертої розмови держсекретар передав главі МЗС РФ "розчарування" Трампа.