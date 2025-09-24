RU

Рубио встретится с Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Их встреча пройдет в кулуарах Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN і официальный сайт Госдепа США.

Согласно публичному графику Рубио, он намерен встретится с Лавровым сегодня в 12:00 по местному времени (по киевскому в 19:00).

Тем временем российские СМИ пишут, что Лавров уже прибыл в Нью-Йорк.

 

Тема встречи представителей стран пока неясна. Как минимум в СМИ об этом еще ничего не писали.

В то же время CNN отмечает, что их встреча состоится после того, как днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе територии свои и даже пойти еще дальше. Издание добавило, что это существенное изменение в в отличие от прежнего отношения Трампа к Москве.

Добавим, что Рубио и Лавров последний раз встречались в кулуарах встречи АСЕАН в июле. Тогда в ходе откровенного разговора госсекретарь передал главе МИД РФ "разочарование" Трампа.

Рубио в Совбезе ООН

Напомним, госсекретарь США на Совбезе ООН заявил, что война в Украине не может закончиться военным путем, добавив, что она закончится через дипломатию за столом переговоров.

В то же время он дал понять, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично и может настать момент, когда Вашингтон решит, что Россия не имеет интереса к мирному решению.

Он добавил, что Трамп имеет возможность и варианты санкций против РФ, а также у президента США есть вооружение, чтобы Украина могла защититься от российских атак.

