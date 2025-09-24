Рубио встретится с Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН

Согласно публичному графику Рубио, он намерен встретится с Лавровым сегодня в 12:00 по местному времени (по киевскому в 19:00).

Тем временем российские СМИ пишут, что Лавров уже прибыл в Нью-Йорк.

Тема встречи представителей стран пока неясна. Как минимум в СМИ об этом еще ничего не писали.

В то же время CNN отмечает, что их встреча состоится после того, как днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть себе територии свои и даже пойти еще дальше. Издание добавило, что это существенное изменение в в отличие от прежнего отношения Трампа к Москве.

Добавим, что Рубио и Лавров последний раз встречались в кулуарах встречи АСЕАН в июле. Тогда в ходе откровенного разговора госсекретарь передал главе МИД РФ "разочарование" Трампа.