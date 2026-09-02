Рубіо зробив обнадійливу заяву про виробництво Patriot в Україні

Під час розмови Рубіо запитали, чи готові Сполучені Штати надати Україні ліцензію, яка дозволила б самостійно виробляти ракети для Patriot.

"Це питання зараз обговорюється", - відповів держсекретар.

Таким чином, остаточного рішення щодо ліцензії наразі немає, однак переговори між сторонами тривають.

Чому виробництво не запрацює одразу

Водночас Рубіо наголосив, що навіть позитивне рішення США не дозволить Україні швидко отримати власні ракети.

За його словами, виробництво такого складного озброєння потребує значної підготовки. Навіть після отримання ліцензії необхідно буде створити відповідну виробничу базу та побудувати заводи.

"Нарощування виробництва, навіть якщо ви маєте ліцензію, - це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи", - пояснив він.

Рубіо також підкреслив складність ракет для Patriot. Тому переговори про ліцензійне виробництво можуть дати результат у перспективі, але не стануть способом швидко закрити нинішню потребу України в перехоплювачах.