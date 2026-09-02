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Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине

18:46 02.09.2026 Ср
2 мин
В Вашингтоне не исключают договоренности, но скорый результат не обещают
aimg Мария Науменко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет для Patriot продолжаются, однако запуск собственного производства потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", – ответил госсекретарь.

Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Почему производство не заработает сразу

В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.

По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.

"Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы", - пояснил он.

Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.

Напомним, в Украине сейчас фиксируют критическую нехватку ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T - в некоторых подразделениях запасы почти исчерпаны.

Между тем, Украина ищет дополнительные возможности для пополнения запасов ракет для Patriot. Киев уже обратился в ЕС с просьбой профинансировать их закупку за счет кредита в 90 млрд евро, а запрос уже рассматривают государства-члены.

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