Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине

Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", – ответил госсекретарь.

Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Почему производство не заработает сразу

В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.

По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.

"Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы", - пояснил он.

Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.