Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет для Patriot продолжаются, однако запуск собственного производства потребует времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.
Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.
"Этот вопрос сейчас обсуждается", – ответил госсекретарь.
Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.
В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.
По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.
"Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы", - пояснил он.
Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.
Напомним, в Украине сейчас фиксируют критическую нехватку ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T - в некоторых подразделениях запасы почти исчерпаны.
Между тем, Украина ищет дополнительные возможности для пополнения запасов ракет для Patriot. Киев уже обратился в ЕС с просьбой профинансировать их закупку за счет кредита в 90 млрд евро, а запрос уже рассматривают государства-члены.