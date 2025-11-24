Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів у мирному плані Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів.

Діапазон залежить від версії документа, який продовжує коригуватися після консультацій з українською стороною.

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів", - зазначив держсекретар США.

За словами Марко Рубіо, обговорення стало результатом багатомісячної роботи та постійного обміну пропозиціями.

Активна фаза консультацій

Під час брифінгу Рубіо зазначив, що за останні дні взаємодія з Києвом була максимально інтенсивною.

В обговореннях брали участь представники різних українських структур, що дало змогу уточнити ключові позиції.

"Отже, у нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу..." - заявив він, додавши, що документ зберіг статус робочої основи.

Він підкреслив, що за попередні 96 годин команда США провела серію детальних зустрічей у Києві, щоб звузити перелік спірних пунктів.

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою... і сьогодні ми цього домоглися дуже істотно", - зазначив Рубіо.

Питання, що залишаються

Попри прогрес, остаточне узгодження плану залежить від рішення лідерів держав.

"Це був найпродуктивніший день... Але робота залишається", - резюмував Рубіо, уточнивши, що фінальні деталі потребують подальшого опрацювання.

Тому про фінальні результати або вже затверджені рішення говорити поки що зарано, і Марк Рубіо наголосив на тому, що робота продовжиться.