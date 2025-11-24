Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів у мирному плані Трампа

США представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання ситуації в Україні та заявили про суттєве просування на переговорах, які проходять у Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DRM News у мережі Youtube.
Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів.
Діапазон залежить від версії документа, який продовжує коригуватися після консультацій з українською стороною.
"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів", - зазначив держсекретар США.
За словами Марко Рубіо, обговорення стало результатом багатомісячної роботи та постійного обміну пропозиціями.
Під час брифінгу Рубіо зазначив, що за останні дні взаємодія з Києвом була максимально інтенсивною.
В обговореннях брали участь представники різних українських структур, що дало змогу уточнити ключові позиції.
"Отже, у нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу..." - заявив він, додавши, що документ зберіг статус робочої основи.
Він підкреслив, що за попередні 96 годин команда США провела серію детальних зустрічей у Києві, щоб звузити перелік спірних пунктів.
"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою... і сьогодні ми цього домоглися дуже істотно", - зазначив Рубіо.
Попри прогрес, остаточне узгодження плану залежить від рішення лідерів держав.
"Це був найпродуктивніший день... Але робота залишається", - резюмував Рубіо, уточнивши, що фінальні деталі потребують подальшого опрацювання.
Тому про фінальні результати або вже затверджені рішення говорити поки що зарано, і Марк Рубіо наголосив на тому, що робота продовжиться.
Нагадуємо, що за підсумками женевських консультацій з українською та європейськими делегаціями сторони відзначили помітне просування в обговоренні подальших кроків щодо врегулювання ситуації в Україні, і, як наголосив Марко Рубіо, йдеться про суттєвий прогрес, який, за його словами, дає змогу розраховувати на реальні результати.
Зазначимо, що за результатами першого дня переговорів у Женеві стало зрозуміло, що визначений президентом США Дональдом Трампом термін для підписання мирної угоди щодо України, ймовірно, буде переглянутий і перенесений на пізніший період.