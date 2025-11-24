UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Рубіо заявив про скорочення спірних пунктів у мирному плані Трампа

Фото: Марко Рубіо (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

США представили оновлений пакет пропозицій щодо врегулювання ситуації в Україні та заявили про суттєве просування на переговорах, які проходять у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DRM News у мережі Youtube.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів.

Діапазон залежить від версії документа, який продовжує коригуватися після консультацій з українською стороною.

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і мета полягала в тому, щоб узяти, ну, 28 пунктів або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки документ продовжував розвиватися, і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів", - зазначив держсекретар США.

За словами Марко Рубіо, обговорення стало результатом багатомісячної роботи та постійного обміну пропозиціями.

Активна фаза консультацій

Під час брифінгу Рубіо зазначив, що за останні дні взаємодія з Києвом була максимально інтенсивною.

В обговореннях брали участь представники різних українських структур, що дало змогу уточнити ключові позиції.

"Отже, у нас сьогодні був дуже хороший день. Думаю, ми досягли величезного прогресу..." - заявив він, додавши, що документ зберіг статус робочої основи.

Він підкреслив, що за попередні 96 годин команда США провела серію детальних зустрічей у Києві, щоб звузити перелік спірних пунктів.

"Ми прибули сюди сьогодні з однією метою... і сьогодні ми цього домоглися дуже істотно", - зазначив Рубіо.

Питання, що залишаються

Попри прогрес, остаточне узгодження плану залежить від рішення лідерів держав.

"Це був найпродуктивніший день... Але робота залишається", - резюмував Рубіо, уточнивши, що фінальні деталі потребують подальшого опрацювання.

Тому про фінальні результати або вже затверджені рішення говорити поки що зарано, і Марк Рубіо наголосив на тому, що робота продовжиться.

 

 

Нагадуємо, що за підсумками женевських консультацій з українською та європейськими делегаціями сторони відзначили помітне просування в обговоренні подальших кроків щодо врегулювання ситуації в Україні, і, як наголосив Марко Рубіо, йдеться про суттєвий прогрес, який, за його словами, дає змогу розраховувати на реальні результати.

Зазначимо, що за результатами першого дня переговорів у Женеві стало зрозуміло, що визначений президентом США Дональдом Трампом термін для підписання мирної угоди щодо України, ймовірно, буде переглянутий і перенесений на пізніший період.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМирні переговориДональд Трамп