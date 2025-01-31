Рубіо запевняє, що США не відмовляться від України, - глава МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили питання підтримки України.

За словами глави МЗС Італії, під час переговорів Рубіо наполягав, що США "не відмовляться від України".

Також Таяні зазначив, що США "повинні бути присутніми в Африці, в Середземномор'ї".

При цьому міністр закордонних справ Італії відреагував на останні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію.

"Я не думаю, що Трамп вторгнеться в Гренландію", - вважає він.

Як зазначив Таяні, головний висновок з нової ери президентства Трампа полягає в тому, що Європа має зробити більше, щоб постояти за себе.

"Європа не повинна бути сильною тільки в нав'язуванні правил, вона повинна бути сильною політично та економічно", - додав він.