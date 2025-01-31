Рубио заверяет, что США не откажутся от Украины, - глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины.

По словам главы МИД Италии, в ходе переговоров Рубио настаивал, что США "не откажутся от Украины".

Также Таяни отметил, что США "должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье".

При этом министр иностранных дел Италии отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

"Я не думаю, что Трамп вторгнется в Гренландию", - считает он.

Как отметил Таяни, главный вывод из новой эры президентства Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя.

"Европа не должна быть сильной только в навязывании правил, она должна быть сильной политически и экономически", - добавил он.