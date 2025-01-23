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Військова допомога Україні від США наразі триває, - МЗС

Україна, Четвер 23 січня 2025 17:13
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Військова допомога Україні від США наразі триває, - МЗС Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Військова допомога Україні з боку США триває. Ба більше, ця підтримка залишається стратегічно важливою для обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого на прес-конференції для ЗМІ.

Тихий заявив, що військова допомога з боку США наразі триває.

"Що до конкретних сум, які залишались у президентській програмі, то давайте будемо дивитись за розвитком подій, як будуть відбуватися контакти між українською та американською стороною. Я думаю, що можна розв'язати будь-які питання", - зазначив він.

Речник МЗС підкреслив, що підтримка України зі сторони США є стратегічно важливою не лише для Києва, але й для Вашингтона.

"Загалом, ви розумієте, підтримка військова з боку США Україні - це стратегічна річ, стратегічно важлива для самих США. Ми це доносимо до американської сторони, що ця підтримка є ключової для досягнення справедливого миру", - заявив Тихий.

Трамп погрожував припинити допомогу США

Зауважимо, що перед інавгурацією Трампа США значно частіше оголошували про нові пакети військової допомоги Україні.

Така активізація була пов'язана з тим, що адміністрація президента колишнього президента США Джо Байдена намагалась використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

Зокрема 30 грудня Байден направив близько 2,5 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Це було очікувано, адже під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну в Україні. В одній з таких заяв Трамп розкритикував масштаби підтримки України та пригрозив зупинити фінансову допомогу.

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