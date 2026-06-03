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Рубіо заінтригував заявою про гроші Пентагону для України

23:12 03.06.2026 Ср
1 хв
Конгрес усе схвалив, але зброя та гроші досі не в Україні
aimg Катерина Коваль
Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з'являться новини щодо військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що сказав Рубіо

Виступаючи перед підкомітетом Сенату 3 червня, Рубіо заявив: новини щодо затриманих коштів з'являться "досить скоро". Деталей він не надав.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив для підтримки України, однак кошти досі не були передані, вони затримуються на рівні Пентагону.

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Наприкінці квітня сенатор-республіканець Макконнелл публічно звинуватив Пентагон у затримці допомоги Україні, члени комітету надсилали запити до аналітичного підрозділу відомства, але відповідей не отримували.

Після хвилі критики з боку законодавців Гегсет на слуханнях у Конгресі оголосив, що Пентагон офіційно розблокував пакет допомоги на 400 мільйонів доларів - "кошти були вивільнені станом на вчора", заявив він. Посадовці тривалий час не могли пояснити причини затримки, що викликало широку критику в Конгресі.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаМарко РубіоВійськова допомога