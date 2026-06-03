Рубіо заінтригував заявою про гроші Пентагону для України

Що сказав Рубіо

Виступаючи перед підкомітетом Сенату 3 червня, Рубіо заявив: новини щодо затриманих коштів з'являться "досить скоро". Деталей він не надав.

Йдеться про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив для підтримки України, однак кошти досі не були передані, вони затримуються на рівні Пентагону.

Наприкінці квітня сенатор-республіканець Макконнелл публічно звинуватив Пентагон у затримці допомоги Україні, члени комітету надсилали запити до аналітичного підрозділу відомства, але відповідей не отримували.