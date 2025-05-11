Рубіо їде до Туреччини на 14-16 травня: чи пов'язано це з пропозицією Путіна
Держсекретар США Марко Рубіо відправляється до Туреччини. Поїздка пройде в ті дні, які раніше, у своїй пропозиції щодо переговорів з Україною, згадав російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Держдеп США заявив, що Рубіо супроводжуватиме президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії та Катарі з 11 по 14 травня, де президент прагнутиме зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки.
"Зустрічі держсекретаря Рубіо з високопосадовцями сприятимуть пошуку рішень для глобальних та регіональних проблем, розширюватимуть двосторонню торгівлю та інвестиції, а також підтверджуватимуть наші стратегічні партнерства", - зазначили в Держдепі.
Візит Рубіо до Туреччини
Як стало відомо, 14-16 травня, міністр Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій будуть обговорені пріоритети безпеки для Альянсу, включаючи збільшення інвестицій союзників у оборону та припинення російсько-української війни.
"З нагоди саміту НАТО в Гаазі цього червня міністр просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає в тому, щоб наші союзники зробили свій внесок у зміцнення та підвищення ефективності НАТО", - додав Держдеп.
Переговори про перемир'я
Нагадаємо, що 10 травня, до Києва прибула низка лідерів європейських країн, які провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а після - зателефонували Трампу.
В ході розмови стало зрозуміло, що Україна, як і всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня.
Зеленський підтвердив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня.
Однак вже у ніч на 11 травня Путін провів прес-конференцію та під час неї відкинув пропозицію припинення вогню з 12 травня.
Натомість Путін запропонував після 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, розпочаті 2022 року.
Детальніше дізнатись про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році, можна у матеріалі РБК-Україна.
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