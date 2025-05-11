Рубіо їде до Туреччини на 14-16 травня: чи пов'язано це з пропозицією Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо відправляється до Туреччини. Поїздка пройде в ті дні, які раніше, у своїй пропозиції щодо переговорів з Україною, згадав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

Держдеп США заявив, що Рубіо супроводжуватиме президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії та Катарі з 11 по 14 травня, де президент прагнутиме зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами та партнерами з країн Перської затоки.

"Зустрічі держсекретаря Рубіо з високопосадовцями сприятимуть пошуку рішень для глобальних та регіональних проблем, розширюватимуть двосторонню торгівлю та інвестиції, а також підтверджуватимуть наші стратегічні партнерства", - зазначили в Держдепі.

Візит Рубіо до Туреччини

Як стало відомо, 14-16 травня, міністр Рубіо вирушить до Анталії (Туреччина) для участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій будуть обговорені пріоритети безпеки для Альянсу, включаючи збільшення інвестицій союзників у оборону та припинення російсько-української війни.