Рубио едет в Турцию на 14-16 мая: связано ли это с предложением Путина
Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в Турцию. Поездка пройдет в те дни, которые ранее, в своем предложении по переговорам с Украиной, упомянул российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Госдеп США заявил, что Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии и Катаре с 11 по 14 мая, где президент будет стремиться укрепить связи между Соединенными Штатами и партнерами из стран Персидского залива.
"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подтверждать наши стратегические партнерства", - отметили в Госдепе.
Визит Рубио в Турцию
Как стало известно, 14-16 мая, министр Рубио отправится в Анталию (Турция) для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, на которой будут обсуждены приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение инвестиций союзников в оборону и прекращение российско-украинской войны.
"По случаю саммита НАТО в Гааге в этом июне министр будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в том, чтобы наши союзники внесли свой вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО", - добавил Госдеп.
Переговоры о перемирии
Напомним, что 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран, которые провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после - позвонили Трампу.
В ходе разговора стало понятно, что Украина, как и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
Зеленский подтвердил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.
Однако уже в ночь на 11 мая Путин провел пресс-конференцию и во время нее отверг предложение прекращения огня с 12 мая.
Вместо этого Путин предложил после 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, начатые в 2022 году.
Подробнее узнать о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году, можно в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.