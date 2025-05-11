Рубио едет в Турцию на 14-16 мая: связано ли это с предложением Путина

Госсекретарь США Марко Рубио отправляется в Турцию. Поездка пройдет в те дни, которые ранее, в своем предложении по переговорам с Украиной, упомянул российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США .

Госдеп США заявил, что Рубио будет сопровождать президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии и Катаре с 11 по 14 мая, где президент будет стремиться укрепить связи между Соединенными Штатами и партнерами из стран Персидского залива.

"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подтверждать наши стратегические партнерства", - отметили в Госдепе.

Визит Рубио в Турцию

Как стало известно, 14-16 мая, министр Рубио отправится в Анталию (Турция) для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, на которой будут обсуждены приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение инвестиций союзников в оборону и прекращение российско-украинской войны.