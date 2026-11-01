Рубіо виправдав запрошення Росії на саміт G20

Державний секретар США Марко Рубіо виступив на захист рішення Вашингтона запросити Росію до участі на саміт G20. За його словами, США мають підтримувати контакти з Москвою, бо без цього неможливо досягти домовленості про мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Журналісти попросили держсекретаря прокоментувати критику з боку європейських колег через участь міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова в міністерській зустрічі G20, а також запрошення російського диктатора Володмира Путіна на грудневий саміт у Маямі.
У відповідь Рубіо наголосив, що вважає участь Росії в дискусіях G20 важливою, зокрема з огляду на дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною.
"Щоб мирно припинити війну в Україні, потрібно досягти домовленості шляхом переговорів. Як можна досягти домовленості між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися і з Росією, і з Україною? Як можна спілкуватися і з Росією, і з Україною, якщо не взаємодіяти з ними?" - заявив держсекретар.
Він також назвав присутність Лаврова на міністерському засіданні G20 ще однією можливістю для Вашингтона підтримувати контакти з російською владою.
При цьому Рубіо запевнив, що сам факт переговорів із представниками РФ не означає виправдання чи легітимізації дій Кремля.
"Як я вже казав вам раніше під час наших розмов, президент не вважає, що зустріч із кимось або розмова з кимось означає легітимізацію всього, що ця людина робить або чого вона дотримується", -зазначив він.
За словами держсекретаря, США готові виступати посередником у припиненні війни, однак для цього повинні мати можливість спілкуватися з обома сторонами.
"Якщо ми можемо відіграти роль посередника у припиненні цього конфлікту, Сполучені Штати готові цю роль виконати. А щоб виконувати цю роль, ми маємо мати можливість спілкуватися з обома сторонами. Ми багато спілкуємося з українцями. Ми спілкуємося з ними стільки ж, скільки й з російською стороною, якщо не більше", - уточнив Рубіо.
Окремо він звернув увагу на ядерний статус Росії. За словами американського дипломата, оскільки РФ, як і США, є ядерною державою, Вашингтон і Москва повинні зберігати канали комунікації, щоб не допустити небезпечної ескалації.
Нагадаємо, США запросили Путіна на грудневий саміт "Групи двадцяти", який відбудеться в Маямі. Там глава Кремля потенційно міг би зустрітися з Трампом.
Напередодні до Сполучених Штатів прибув глава МЗС Росії Сергєй Лавров для участі в міністерській зустрічі G20.
Його присутність викликала невдоволення серед європейських представників. Зокрема, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі глав дипломатичних відомств G20 виступив із критикою на адресу російського колеги.