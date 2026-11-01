Рубио оправдал приглашение России на саммит G20

Журналисты попросили госсекретаря прокомментировать критику со стороны европейских коллег из-за участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече G20, а также приглашения российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами.

В ответ Рубио подчеркнул, что считает участие России в дискуссиях G20 важным, в частности, учитывая дипломатические усилия администрации Дональда Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной.

"Чтобы мирно прекратить войну в Украине, нужно достичь договоренности путем переговоров. Как можно достичь договоренности между Россией и Украиной, если нет возможности общаться и с Россией, и с Украиной? Как можно общаться и с Россией, и с Украиной, если не взаимодействовать с ними?" – заявил госсекретарь.

Он также назвал присутствие Лаврова на министерском заседании G20 еще одной возможностью для Вашингтона поддерживать контакты с российскими властями.

При этом Рубио заверил, что сам факт переговоров с представителями РФ не означает оправдания или легитимизации действий Кремля.

"Как я уже говорил вам раньше во время наших разговоров, президент не считает, что встреча с кем-то или разговор с кем-то означает легитимизацию всего, что этот человек делает или чего он соблюдает", - отметил он.

По словам госсекретаря, США готовы выступать посредником в прекращении войны, однако для этого должны иметь возможность общаться с обеими сторонами.

"Если мы можем играть роль посредника в прекращении этого конфликта, Соединенные Штаты готовы эту роль исполнить. А чтобы выполнять эту роль, мы должны иметь возможность общаться с обеими сторонами. Мы много общаемся с украинцами. Мы общаемся с ними столько же, сколько и с российской стороной, если не больше", - уточнил он.

Отдельно он обратил внимание на ядерный статус России. По словам американского дипломата, поскольку РФ, как и США, является ядерным государством, Вашингтон и Москва должны хранить каналы коммуникации, чтобы не допустить опасную эскалацию.