Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios

У понеділок держсекретар США Марко Рубіо вимагає від іранської делегації на Генасамблеї ООН негайно залишити країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як пише видання, у понеділок вранці Білий дім вважав, що під час переговорів з Іраном протягом дня може бути досягнуто прогресу. Однак до кінця дня стало зрозуміло, що переговори зайшли в глухий кут.
Потім у понеділок увечері, за наказом Рубіо, місія США при ООН повідомила іранську місію при ООН, що делегація глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі має негайно залишити Нью-Йорк.
"Держсекретар Рубіо вислав іранську делегацію, яка надто довго там знаходилася. Генеральна асамблея ООН закінчилася, тому їм настав час їхати", - розповів американський чиновник.
За підсумками іранська делегація, включаючи Арагчі, вирушила в аеропорт через кілька годин і у вівторок о 01:20 ранку сіла на рейс з Нью-Йорка в Доху.
Друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але додало, що Арагчі в будь-якому разі мав повернутися до Тегерана в понеділок увечері.
За інформацією регіональних джерел, катарські посередники продовжують переговори з обома сторонами про запропонований компроміс.
"Можливо, я їх підірву. Ми повинні ухвалити це рішення. Ми або підірвемо їх, або укладемо угоду. Але час наближається. Так чи інакше, це дуже скоро закінчиться", - сказав президент США Дональд Трамп журналістам у середу, відповідаючи на питання про те, як він може укласти угоду з режимом, який він називає.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп відхилив мирну пропозицію Ірану і, якщо вірити The Wall Street Journal, він сказав своєму оточенню, що очікує на відновлення бомбардувань цієї країни після проміжних виборів у США.
Також ми писали, що за даними Axios,переговори США та Ірану фактично провалилися. Причиною тому стало те, що жодна із сторін не бажає поступатися.
Крім того, США запровадили санкції проти 13 країн, які допомагали Ірану купити зброю. До списку потрапили компанії із Росії.