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Рубио "выгнал" делегацию Ирана из США, - Axios

04:30 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Марко Рубио (Getty Images)

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, в понедельник утром Белый дом полагал, что в ходе переговоров с Ираном в течение дня может быть достигнут прогресс. Однако к концу дня стало ясно, что переговоры зашли в тупик.

Затем в понедельник вечером, по приказу Рубио, миссия США при ООН сообщила иранский мисии при ООН, что делегация главы МИД Ирана Аббаса Аракчи должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

"Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая слишком долго там находилась. Генеральная ассамблея ООН закончилась, поэтому им пора было уезжать", - рассказал американский чиновник.

По итогу иранская делегация, включая Арагчи, отправилась в аэропорт несколько часов спустя и во вторник в 01:20 утра села на рейс из Нью-Йорка в Доху.

Второй источник подтвердил, что США потребовали от иранской делегации покинуть страну, но добавил, что Арагчи в любом случае должен был вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

По информации региональных источников, катарские посредники продолжают переговоры с обеими сторонами о предложенном компромиссе.

"Может быть, я их взорву. Мы должны принять это решение. Мы либо взорвем их, либо заключим сделку. Но время приближается. Так или иначе, это очень скоро закончится", - сказал президент США Дональд Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, как он может заключить сделку с режимом, который он называет безумным.

Риск возобновления войны

Напомним, недавно Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана и если верить The Wall Street Journal, он сказал своему окружению, что ожидает на возобновление бомбардировок этой страны после промежуточных выборов в США.

Также мы писали, что по данным Axios, переговоры США и Ирана фактически провалились. Причиной тому стало то, что ни одна из сторон не желает уступать.

Кроме того, США ввели санкции против 13 стран, которые помогали Ирану купить оружие. В список попали компании из России.

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