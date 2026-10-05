Рубіо відповів на зухвалі заклики Росії вивезти дипломатів з Києва

"Росія вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити Київ. Ми маємо там посольство і самі визначатимемо, чи безпечно їм там перебувати", - наголосив він.

Рубіо зауважив, що США переглянуть своє рішення, якщо ситуація зміниться і для дипломатів виникне реальна небезпека.

"Ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі. Якщо виникне загроза, яка, на нашу думку, потребуватиме зміни нашої позиції, ми це зробимо", - заявив держсекретар США.

Що передувало

Нагадаємо, The Guardian писало, що західні посольства готують плани дій на випадок вивезення своїх місій з Києва до Львова або Польщі. Релокація відбудеться, якщо РФ почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не було.

Він повідомив, що існує чітко визначена процедура для подібних рішень. Зокрема, іноземні представництва при ухваленні таких рішень завчасно інформують про це.