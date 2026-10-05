Рубио ответил на дерзкие призывы России вывезти дипломатов из Киева

"Россия уже несколько месяцев призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Мы имеем там посольство и будем сами определять, безопасно ли им там находиться", - подчеркнул он.

Рубио заметил, что США пересмотрят свое решение, если ситуация изменится и для дипломатов возникнет реальная опасность.

"Мы ежедневно анализируем безопасность каждой дипломатической миссии в мире. Если возникнет угроза, которая, по нашему мнению, потребует изменения нашей позиции, мы это сделаем", - заявил госсекретарь США.

Что предшествовало

Напомним, The Guardian писало, что западные посольства готовят планы действий на случай вывоза своих миссий из Киева во Львов или Польшу. Релокация состоится, если РФ станет целенаправленно атаковать иностранные представительства.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не было.

Он сообщил, что существует четко определенная процедура для подобных решений. В частности, иностранные представительства при принятии таких решений заблаговременно информируют об этом.