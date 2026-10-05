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Рубио ответил на дерзкие призывы России вывезти дипломатов из Киева

19:34 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Рубио ответил на дерзкие призывы России вывезти дипломатов из Киева Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Россия постоянно наносит удары по Киеву и призывает иностранных дипломатов покинуть столицу Украины. США будут сами решать, когда это сделать.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Россия уже несколько месяцев призывает иностранных дипломатов покинуть Киев. Мы имеем там посольство и будем сами определять, безопасно ли им там находиться", - подчеркнул он.

Рубио заметил, что США пересмотрят свое решение, если ситуация изменится и для дипломатов возникнет реальная опасность.

"Мы ежедневно анализируем безопасность каждой дипломатической миссии в мире. Если возникнет угроза, которая, по нашему мнению, потребует изменения нашей позиции, мы это сделаем", - заявил госсекретарь США.

Что предшествовало

Напомним, The Guardian писало, что западные посольства готовят планы действий на случай вывоза своих миссий из Киева во Львов или Польшу. Релокация состоится, если РФ станет целенаправленно атаковать иностранные представительства.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не было.

Он сообщил, что существует четко определенная процедура для подобных решений. В частности, иностранные представительства при принятии таких решений заблаговременно информируют об этом.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин приказал усилить атаки на Киев, чтобы заставить украинцев покинуть столицу.

Глава государства подчеркнул, что именно этого Кремль хотел еще в начале полномасштабного вторжения.

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