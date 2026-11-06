Рубіо відповів, чи планує йти з адміністрації Трампа

У ході розмови держсекретар сказав, що не знає, звідки беруться чутки про його плани на посаду. Він стверджує, що завжди планував бути до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

"Працювати на президента Трампа до кінця його терміну завжди було моїм планом... Чесно кажучи, я не знаю, звідки беруться ці чутки (про плани піти з посади - ред.). Мені подобається те, чим я займаюся. До того ж я завжди сміюся, коли кажуть, що він збирається піти з роботи. Я запитую: "З якої саме?"", - сказав Рубіо.

Водночас він відмовився відповідати на запитання про те, чи розглядає можливість балотуватися на пост президента в 2028 році.

"Я більше не говоритиму про 2028 рік. Я просто не робитиму цього", - сказав держсекретар.

Рубіо заявив, що підтримав би віце-президента США Джей Ді Венса, якби той балотувався в президенти. Причому раніше у травні в інтерв'ю NBC News він також казав, що підтримав би Венса.

"Джей Ді - моя дуже добрий друг. Якщо Джей Ді балотуватиметься в президенти, я думаю, він буде феноменальним кандидатом. Я публічно заявляв, і повторюся, я буду першим, хто зареєструється і підтримає його", - сказав він.

Варто також зазначити, що Венс днями назвав війну Трампа з Іраном причиною катастрофічного програшу республіканців на проміжних виборах до Конгресу. На запитання, чи згоден Рубіо з оцінкою Венса, держсекретар спочатку ухилився від відповіді, але потім сказав, що "насправді не залучений до внутрішньої політики".

Крім того, Трамп днями визнав, що війна з Іраном призвела до зростання цін на бензин. Але Рубіо каже, що Трамп "заслуговує на величезну похвалу" за вжиті ним дії, які він вважає за необхідне, навіть якщо вони не користувалися популярністю серед виборців.

"Зрештою, це ціна лідерства - готовність робити те, що може бути непопулярним чи недоцільним із політичної точки зору, але необхідно для вашої країни та її довгострокового майбутнього", - резюмував держсекретар США.