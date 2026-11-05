У Трампа розглядають заміну держсекретаря США: WSJ дізналося, хто може бути замість Рубіо
Посол США в Індії Серджіо Гор може стати новим держсекретарем замість Марка Рубіо, який може розпочати підготовку до майбутньої президентської кампанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Sun.
За словами 10 людей, Гор, який є колишнім високопосадовцем Білого дому та близьким соратником президента США Дональда Трампа, закладав основу для великого підвищення по службі після проміжних виборів до Конгресу.
Маючи великі зв'язки і прямий доступ до Трампу, він все активніше бере участь у зустрічах високого рівня, що дає йому вплив далеко за межами його посольської посади. Видання пише, що Гора вважають ключовим посередником між Вашингтоном і переважною частиною Азії, а також довіреною особою держсекретаря Марко Рубіо.
"Колишній голова Управління з кадрових питань Білого дому підтримує зв'язки з усіма підрозділами адміністрації Трампа, зігравши ключову роль у перевірці та призначенні тисяч чиновників", - йдеться у матеріалі.
Наразі в оточенні Трампа Гора обговорюють як кандидата на високі посади в адміністрації у другій половині президентського терміну. Серед співробітників Держдепу також поширена думка, що Сержіо Гор зацікавлений у такому підвищенні.
"Ім'я Гора згадувалося як можливий кандидат на низку впливових посад, включаючи посаду голови адміністрації Білого дому та заміну Рубіо на посаді державного секретаря", - сказали джерела, знайомі з внутрішніми розмовами.
Наразі ні Рубіо, ні голова адміністрації Білого дому Сьюзі Уайлз публічно не заявляли про намір залишити адміністрацію.
Проте деякі люди в Держдепі та республіканських політичних колах вважають, що Рубіо може залишити уряд, щоб підготуватися до майбутньої президентської кампанії у 2028 чи 20232 році. Положення Уайлз також розглядається як те, що знаходиться під загрозою в оточенні Трампа.
Також низка джерел повідомили, що Гор був би зацікавлений в іншому підвищенні у Держдепартаменті. Серед варіантів йдеться про заміну заступника держсекретаря Кріса Ландау, який за словами одного зі співрозмовників нібито заявили, що піде після проміжних виборів, якщо республіканці програють. При цьому у коментарі виданню Ландау спростував таку заяву.
Крім того, The Washington Sun зв'язалося і із Серджіо Гором. Він також спростував інформацію про те, що його цікавить інша робота, додавши, що ніколи ні з ким не обговорював можливість переходу на іншу посаду.
"Ця історія - повна й абсолютна нісенітниця. Державний секретар Марко Рубіо довів, що є найкваліфікованішим, найдосвідченішим і найвидатнішим державним секретарем в історії. Він незамінний і є дорогим другом, з яким мені випала нагода працювати щодня на посаді посла США в Індії. Це справжня честь на все життя. Я не зацікавлений у жодній іншій посаді", - заявив він виданню.
Програш республіканців
Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли проміжні вибори до Конгресу, під час яких демократи забрали під свій контроль Сенат та Палату представників США. На свої посади нові законодавці вступлять на початку січня 2027 року.
Тим часом CBS News пише, що нищівна поразка республіканців може призвести до гучних відставок у США. Джерело кажуть, що одним із варіантів може бути заміна глави Пентагону Піта Хегсета, оскільки він був одним із тих, хто підштовхував Трампа до ідеї розпочати війну з Іраном і успішно її закінчити.