У Трампа розглядають заміну держсекретаря США: WSJ дізналося, хто може бути замість Рубіо

Посол США в Індії Серджіо Гор може стати новим держсекретарем замість Марка Рубіо, який може розпочати підготовку до майбутньої президентської кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Sun.

За словами 10 людей, Гор, який є колишнім високопосадовцем Білого дому та близьким соратником президента США Дональда Трампа, закладав основу для великого підвищення по службі після проміжних виборів до Конгресу.

Маючи великі зв'язки і прямий доступ до Трампу, він все активніше бере участь у зустрічах високого рівня, що дає йому вплив далеко за межами його посольської посади. Видання пише, що Гора вважають ключовим посередником між Вашингтоном і переважною частиною Азії, а також довіреною особою держсекретаря Марко Рубіо.

"Колишній голова Управління з кадрових питань Білого дому підтримує зв'язки з усіма підрозділами адміністрації Трампа, зігравши ключову роль у перевірці та призначенні тисяч чиновників", - йдеться у матеріалі.

Наразі в оточенні Трампа Гора обговорюють як кандидата на високі посади в адміністрації у другій половині президентського терміну. Серед співробітників Держдепу також поширена думка, що Сержіо Гор зацікавлений у такому підвищенні.

"Ім'я Гора згадувалося як можливий кандидат на низку впливових посад, включаючи посаду голови адміністрації Білого дому та заміну Рубіо на посаді державного секретаря", - сказали джерела, знайомі з внутрішніми розмовами.

Наразі ні Рубіо, ні голова адміністрації Білого дому Сьюзі Уайлз публічно не заявляли про намір залишити адміністрацію.

Проте деякі люди в Держдепі та республіканських політичних колах вважають, що Рубіо може залишити уряд, щоб підготуватися до майбутньої президентської кампанії у 2028 чи 20232 році. Положення Уайлз також розглядається як те, що знаходиться під загрозою в оточенні Трампа.

Також низка джерел повідомили, що Гор був би зацікавлений в іншому підвищенні у Держдепартаменті. Серед варіантів йдеться про заміну заступника держсекретаря Кріса Ландау, який за словами одного зі співрозмовників нібито заявили, що піде після проміжних виборів, якщо республіканці програють. При цьому у коментарі виданню Ландау спростував таку заяву.

Крім того, The Washington Sun зв'язалося і із Серджіо Гором. Він також спростував інформацію про те, що його цікавить інша робота, додавши, що ніколи ні з ким не обговорював можливість переходу на іншу посаду.

"Ця історія - повна й абсолютна нісенітниця. Державний секретар Марко Рубіо довів, що є найкваліфікованішим, найдосвідченішим і найвидатнішим державним секретарем в історії. Він незамінний і є дорогим другом, з яким мені випала нагода працювати щодня на посаді посла США в Індії. Це справжня честь на все життя. Я не зацікавлений у жодній іншій посаді", - заявив він виданню.