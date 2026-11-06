Рубио ответил, планирует ли уходить из администрации Трампа

В ходе беседы госсекретарь сказал, что не знает, откуда берутся слухи о его планах покинуть должность. Он утверждает, что всегда планировал быть до конца президентского срока Дональда Трампа.

"Работа на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом... Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи (о планах уйти - ред.). Мне нравится то, чем я занимаюсь. К тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уйти с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"", - сказал Рубио.

В то же время он отказался отвечать на вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

"Я больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", - сказал госсекретарь.

При этом Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента США Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты. Причем ранее в мае в интервью NBC News он тоже говорил, что поддержал бы Вэнса.

"Джей Ди - моя очень хороший друг. Если Джей Ди будет баллотироваться в президенты, я думаю, он будет феноменальным кандидатом. Я публично заявлял, и повторюсь, я буду первым, кто зарегистрируется и поддержит его", - сказал он.

Также стоит отметить, что Вэнс на днях назвал войну Трампа с Ираном причиной катастрофического проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. На вопрос, согласен ли Рубио с оценкой Вэнса, госсекретарь сначала уклонился от ответа, но после сказал, что "на самом деле не вовлечен во внутреннюю политику".

Кроме того, Трамп на днях вам признал, что война с Ираном привела к росту цен на бензин. Но Рубио говорит, что Трамп "заслуживает огромной похвалы" за предпринятые им действия, которые он считает необходимыми, даже если они не пользовались популярностью среди избирателей.

"В конечном счете, это цена лидерства - готовность делать то, что может быть непопулярным или нецелесообразным с политической точки зрения, но необходимо для вашей страны и ее долгосрочного будущего", - резюмировал госсекретарь США.