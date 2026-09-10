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Рубіо відповів, чи піде у президенти США у 2028 році

04:10 10.09.2026 Чт
2 хв
Що сказав Рубіо про плани балотуватись у президенти США?
aimg Едуард Ткач
Рубіо відповів, чи піде у президенти США у 2028 році Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на даному етапі він не має планів балотуватися на пост президента США на виборах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Як зазначають ЗМІ, Рубіо один із небагатьох чиновників уряду США, який не присутній на з'їзді Республіканської партії в Далласі.

Натомість він перебуває у дипломатичній поїздці у Колумбії, де один із журналістів запитав його, чи є він одним із найсильніших кандидатів від Республіканської партії на виборах 2028 року.

У відповідь Рубіо заявив, що зосереджений на своїй численній роботі в адміністрації як член кабінету міністрів і радник з нацбезпеки.

На запитання, чи мріє він стати президентом США, держсекретар сказав:

"Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі", - відповів Рубіо.

Також джерело NBC News розповіло виданню, що Рубіо розглянув це питання і заявив, що наразі не планує йти в президенти США, але при цьому "залишив двері відчиненими" для такої можливості.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у квітні 2026 року ЗМІ писали, що у лавах республіканців все більше схиляються до того, що Марко Рубіо має стати наступним кандидатом у президенти США від республіканців. Вони вважають його більш поміркованим, молодим і спокійним, ніж президента Дональда Трампа чи віце-президента Джей Ді Венса.

При цьому вже влітку писали, що Рубіо не йтиме у президенти США у 2028 році, якщо про такий намір заявить Венс. Але низка інших ЗМІ писала, що Трамп сумнівається, і має Венс все необхідне, щоб стати кандидатом на пост президента.

Також наприкінці серпня NBC News повідомило, що глава Пентагону Піт Гегсет нібито обговорював можливість балотуватися на пост президента США. Однак у Пентагоні пізніше заявили, що це неправда.

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