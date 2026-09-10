Рубіо відповів, чи піде у президенти США у 2028 році

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на даному етапі він не має планів балотуватися на пост президента США на виборах 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Як зазначають ЗМІ, Рубіо один із небагатьох чиновників уряду США, який не присутній на з'їзді Республіканської партії в Далласі.

Натомість він перебуває у дипломатичній поїздці у Колумбії, де один із журналістів запитав його, чи є він одним із найсильніших кандидатів від Республіканської партії на виборах 2028 року.

У відповідь Рубіо заявив, що зосереджений на своїй численній роботі в адміністрації як член кабінету міністрів і радник з нацбезпеки.

На запитання, чи мріє він стати президентом США, держсекретар сказав:

"Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі", - відповів Рубіо.

Також джерело NBC News розповіло виданню, що Рубіо розглянув це питання і заявив, що наразі не планує йти в президенти США, але при цьому "залишив двері відчиненими" для такої можливості.