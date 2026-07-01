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Рубіо готовий поступитися Венсу на наступних виборах президента США, - AP

13:16 01.07.2026 Ср
3 хв
У Венса все більше шансів стати наступним президентом США
aimg Тетяна Степанова
Рубіо готовий поступитися Венсу на наступних виборах президента США, - AP Фото: державний секретар США Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
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Держсекретар США Марко Рубіо не балотуватиметься на пост президента США від Республіканської партії на виборах у 2028 році, якщо про такий намір заявить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними видання, Рубіо в розмовах зі своїми радниками та помічниками неодноразово згадував про свій намір поступитися місцем Венсу.

AP наголошує, що в останні місяці Рубіо, обіймаючи посади держсекретаря та помічника президента з питань національної безпеки, значно зміцнив свій вплив в адміністрації, призначивши своїх прихильників на ключові посади у Раді національної безпеки Білого дому.

Видання також зазначає, що Рубіо і Венс виробляють різні підходи до реалізації зовнішньополітичного та оборонного порядку денного президента США Дональда Трампа.

Так, Венс вже кілька разів критикував Ізраїль за його дії в Лівані, тоді як Рубіо зберігає підтримку Тель-Авіва або утримується від коментарів щодо ліванської ситуації.

Зокрема, держсекретар США ставився до можливості досягти прийнятної угоди з Тегераном настільки скептично, що у квітні відмовився очолити американську делегацію на переговорах у Пакистані.

Венс своєю чергою побачив у цьому шанс зміцнити зовнішньополітичні позиції та, за даними видання, двічі просив Трампа доручити керівництво місією йому, доки президент не погодився.

При цьому прессекретар Держдепу Томмі Піготт наголосив, що "Рубіо та вся адміністрація на 100% діють у повній згоді з президентом Трампом".

На думку дипломата Яна Келлі, і Венс, і Рубіо мають рівні амбіції стати наступниками Трампа, проте у разі провалу переговорів з Іраном Венса може очікувати на "провал" у плані президентського висування.

Як повідомляє АР, погляди політиків очевидно розходяться: Рубіо спирається на доктрину Рональда Рейгана про важливість "вільного світу", тоді як Венс не цікавиться цією концепцією і говорить мовою відмови від "абстракцій".

Крім того, за словами співрозмовників AP, Рубіо використовує своє становище, щоб перебудовувати Раду національної безпеки під себе, призначаючи останніми тижнями близьких союзників на ключові посади в Білому домі.

Серед них - колишній радник по Держдепартаменту Майк Нітхем, який обійняв посаду заступника радника з національної безпеки, а також Джеремі Льюїн, який раніше курирував ліквідацію USAID, який тепер призначений заступником секретаря із західної півкулі.

Вибори президента США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Дональд Трамп заявляв, що "навіть не думає про третій президентський термін".

Водночас він заявив, що йому подобаються Джей Ді Венс та Марко Рубіо, і додав, що у республіканців є сильна "лава запасних" на відміну від демократів.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що віцепрезидент Джей Ді Венс є головним фаворитом на президентських виборах 2028 року.

До того ж видання Axios ще на початку 2025 року писало, що Венса вже позиціонують, як наступника "Make America Great again" (MAGA) у 2028 році, тобто, кандидатом у президенти.

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