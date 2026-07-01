Рубіо готовий поступитися Венсу на наступних виборах президента США, - AP

Держсекретар США Марко Рубіо не балотуватиметься на пост президента США від Республіканської партії на виборах у 2028 році, якщо про такий намір заявить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними видання, Рубіо в розмовах зі своїми радниками та помічниками неодноразово згадував про свій намір поступитися місцем Венсу.

AP наголошує, що в останні місяці Рубіо, обіймаючи посади держсекретаря та помічника президента з питань національної безпеки, значно зміцнив свій вплив в адміністрації, призначивши своїх прихильників на ключові посади у Раді національної безпеки Білого дому.

Видання також зазначає, що Рубіо і Венс виробляють різні підходи до реалізації зовнішньополітичного та оборонного порядку денного президента США Дональда Трампа.

Так, Венс вже кілька разів критикував Ізраїль за його дії в Лівані, тоді як Рубіо зберігає підтримку Тель-Авіва або утримується від коментарів щодо ліванської ситуації.

Зокрема, держсекретар США ставився до можливості досягти прийнятної угоди з Тегераном настільки скептично, що у квітні відмовився очолити американську делегацію на переговорах у Пакистані.

Венс своєю чергою побачив у цьому шанс зміцнити зовнішньополітичні позиції та, за даними видання, двічі просив Трампа доручити керівництво місією йому, доки президент не погодився.

При цьому прессекретар Держдепу Томмі Піготт наголосив, що "Рубіо та вся адміністрація на 100% діють у повній згоді з президентом Трампом".

На думку дипломата Яна Келлі, і Венс, і Рубіо мають рівні амбіції стати наступниками Трампа, проте у разі провалу переговорів з Іраном Венса може очікувати на "провал" у плані президентського висування.

Як повідомляє АР, погляди політиків очевидно розходяться: Рубіо спирається на доктрину Рональда Рейгана про важливість "вільного світу", тоді як Венс не цікавиться цією концепцією і говорить мовою відмови від "абстракцій".

Крім того, за словами співрозмовників AP, Рубіо використовує своє становище, щоб перебудовувати Раду національної безпеки під себе, призначаючи останніми тижнями близьких союзників на ключові посади в Білому домі.

Серед них - колишній радник по Держдепартаменту Майк Нітхем, який обійняв посаду заступника радника з національної безпеки, а також Джеремі Льюїн, який раніше курирував ліквідацію USAID, який тепер призначений заступником секретаря із західної півкулі.