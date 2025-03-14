Рубіо відповів, чи довіряє він Путіну

Відповідаючи на питання, чи довіряє він Путіну, Рубіо зазначив, що це "недоречне питання", оскільки "йдеться не про довіру, а про дії - про те, що ви робите".

"Ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви маєте зробити мир, і це вірно для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні та в будь-якій взаємодії", - сказав держсекретар США.

Він зазначив, що зовнішня політика відрізняється від внутрішньої, оскільки "вам часто доводиться працювати з людьми, які вам не подобаються, але водночас у вас є розбіжності з тими, хто вам подобається".

"Іноді вам доведеться з'ясовувати, як працювати разом із державами, які не згодні з вами з більшості питань, а в деяких інших випадках ви можете опинитися незгодним з якогось питання з державою, з якою ви дуже тісно співпрацюєте з цілої низки інших питань", - пояснив Рубіо.