ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор

П'ятниця 14 березня 2025 19:17
UA EN RU
Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатись у полон. Такою була його відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

За словами Путіна, у нього відбулась телефонна розмова з Трампом, а також відбулись контакти російських та американських чиновників.

"Загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде. Ми сьогодні цією темою і позаймаємося", - сказав Путін.

Також диктатор заявив, що ознайомився з пропозицією Трампа помилувати життя український військових, які перебувають у Курській області. У відповідь Путін назвав українських військових бойовиками.

За його словами, українські військові можуть скласти зброю та здатись у полон.

"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї і здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.

30-денне перемир'я в Україні

Під час перемовин у Саудівській Аравії Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Напередодні аналогічні переговори відбулися між американською та російською делегаціями в Москві, але помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала змістовної відповіді на цю пропозицію. Київ сподівається на активну роль США у переговорах і тиск на Москву, щоб примусити її до завершення війни.

Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси". Трамп, своєю чергою, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".

Сьогодні ж Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.

"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Курська область Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції