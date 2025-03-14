Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор
Російський диктатор Володимир Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатись у полон. Такою була його відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
За словами Путіна, у нього відбулась телефонна розмова з Трампом, а також відбулись контакти російських та американських чиновників.
"Загалом ситуація починає рухатися. Подивимося, що з цього вийде. Ми сьогодні цією темою і позаймаємося", - сказав Путін.
Також диктатор заявив, що ознайомився з пропозицією Трампа помилувати життя український військових, які перебувають у Курській області. У відповідь Путін назвав українських військових бойовиками.
За його словами, українські військові можуть скласти зброю та здатись у полон.
"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї і здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.
30-денне перемир'я в Україні
Під час перемовин у Саудівській Аравії Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Напередодні аналогічні переговори відбулися між американською та російською делегаціями в Москві, але помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала змістовної відповіді на цю пропозицію. Київ сподівається на активну роль США у переговорах і тиск на Москву, щоб примусити її до завершення війни.
Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси". Трамп, своєю чергою, висловив сподівання, що Росія "вчинить правильно".
Сьогодні ж Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.
"Я наполегливо просив Путіна пощадити їхні життя", - написав він.
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