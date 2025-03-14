Рубио ответил, доверяет ли он Путину

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, Рубио отметил, что это "неуместный вопрос", поскольку "речь идет не о доверии, а о действиях - о том, что вы делаете".

"Вы не можете просто сказать, что хотите мира. Вы должны сделать мир, и это верно для обеих сторон в любом конфликте, в любой войне и в любом взаимодействии", - сказал госсекретарь США.

Он отметил, что внешняя политика отличается от внутренней, поскольку "вам часто приходится работать с людьми, которые вам не нравятся, но в то же время у вас есть разногласия с теми, кто вам нравится".

"Иногда вам придется выяснять, как работать вместе с государствами, которые не согласны с вами по большинству вопросов, а в некоторых других случаях вы можете оказаться несогласным по какому-то вопросу с государством, с которым вы очень тесно сотрудничаете по целому ряду других вопросов", - пояснил Рубио.