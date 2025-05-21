Рубіо відмовився називати Путіна воєнним злочинцем

Держсекретар США Марко Рубіо не зміг назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Він тільки визнав Росію агресором.

Як передає РБК-Україна , про це Рубіо заявив на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників США.

Конгресмен Білл Кітінг запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні в Україні.

"Так, Росія вторглася в Україну", - коротко відповів держсекретар.

Потім Кітінг запитав у глави Держдепу, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем.

"Думаю, можна розглянути певні події там і з упевненістю назвати їх воєнними злочинами, але наша мета - завершити війну", - ухилився від відповіді Рубіо.

Він додав, що без переговорів із Путіним не можна завершити війну.

"Воєнні злочини, безсумнівно, було скоєно. І хто відповідальний за це - буде час і місце для цієї відповідальності. Але зараз завдання - закінчити війну", - розповів держсекретар.