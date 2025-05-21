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Рубіо відмовився називати Путіна воєнним злочинцем

Вашингтон, Середа 21 травня 2025 19:29
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Рубіо відмовився називати Путіна воєнним злочинцем Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Марко Рубіо не зміг назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Він тільки визнав Росію агресором.

Як передає РБК-Україна, про це Рубіо заявив на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників США.

Конгресмен Білл Кітінг запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні в Україні.

"Так, Росія вторглася в Україну", - коротко відповів держсекретар.

Потім Кітінг запитав у глави Держдепу, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем.

"Думаю, можна розглянути певні події там і з упевненістю назвати їх воєнними злочинами, але наша мета - завершити війну", - ухилився від відповіді Рубіо.

Він додав, що без переговорів із Путіним не можна завершити війну.

"Воєнні злочини, безсумнівно, було скоєно. І хто відповідальний за це - буде час і місце для цієї відповідальності. Але зараз завдання - закінчити війну", - розповів держсекретар.

Бессент визнав Путіна воєнним злочинцем

Варто зауважити, що під час слухань у Конгресі міністр фінансів США Скотт Бессент не уникнув відповіді на запитання про те, чи є Путін воєнним злочинцем.

Він прямо наголосив, що вважає очільника Кремля воєнним злочинцем, але ці переговори з Росією все одно необхідні.

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