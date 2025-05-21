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Рубио отказался называть Путина военным преступником

Вашингтон, Среда 21 мая 2025 19:29
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Рубио отказался называть Путина военным преступником Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Марко Рубио не смог назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Он только признал Россию агрессором.

Как передает РБК-Украина, об этом Рубио заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Конгрессмен Билл Китинг спросил Рубио, является ли Россия агрессором в войне в Украине.

"Да, Россия вторглась в Украину", - коротко ответил госсекретарь.

Затем Китинг спросил у главы Госдепа, считает ли он Путина военным преступником.

"Думаю, можно рассмотреть определенные события там и с уверенностью назвать их военными преступлениями, но наша цель - завершить войну", - уклонился от ответа Рубио.

Он добавил, что без переговоров с Путиным нельзя завершить войну.

"Военные преступления, несомненно, были совершены. И кто ответственен за это - будет время и место для этой ответственности. Но сейчас задание - закончить войну", - рассказал госсекретарь.

Бессент признал Путина военным преступником

Стоит заметить, что во время слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент не ушел от ответа на вопрос о том, является ли Путин военным преступником.

Он прямо подчеркнул, что считает главу Кремля военным преступником, но это переговоры с Россией все равно необходимы.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Марко Рубио Конгресс США Война в Украине
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