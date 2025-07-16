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Ізраїль завдав потужних ударів по Генштабу і президентському палацу в Дамаску (відео)

Дамаск, Середа 16 липня 2025 16:12
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Ізраїль завдав потужних ударів по Генштабу і президентському палацу в Дамаску (відео) Фото: Ізраїль вдарив по Дамаську (x.com/MonitorX99800)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські війська в середу, 16 липня, атакували Дамаск. Ціллю ударів стали будівля сирійського Генштабу і президентський палац.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца в соцмережі X.

The Times of Israel написало, що в Дамаску під час "прильотів" по будівлі Генштабу по всій столиці пролунали сильні вибухи.

Своєю чергою Кац оприлюднив у себе відео з сирійського телебачення, на якому телеведуча злякано реагує на ізраїльський удар по центру Дамаска.

"Почалися сильні удари", - додав міністр.

Фахівці OSINT повідомляють, що внаслідок атаки будівлю Генштабу Сирії було повністю знищено. Така ж ситуація і з будівлею Міністерства оборони.

Уже після атаки на Генштаб і Міноборони у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Ізраїль обстріляв і президентський палац. Про наслідки атаки інформації немає.

Конфлікт Ізраїлю та Сирії

15 липня 2025 року Ізраїль завдав ударів по сирійських урядових військах у провінції Сувейда на тлі кривавих міжобщинних зіткнень у цьому регіоні.

Приводом для атаки стала різанина в однойменному місті, де внаслідок конфлікту між бедуїнськими племенами та місцевими друзами (невелика релігійна й етнічна громада, яка мешкає переважно в Сирії, Лівані, Ізраїлі та Йорданії) загинуло більше ніж 30 осіб.

Ізраїльська влада звинуватила сирійський режим у насильницьких діях проти друзської меншини і заявила, що військові удари спрямовані на захист громадян, з якими Ізраїль має історично тісні зв'язки.

Нагадаємо, раніше Сирія вимагала, щоб Ізраїль вивів свої війська з південної частини країни.

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Ізраїль Війна в Сирії Дамаск Ракетний удар
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