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США зняли ярлик терористів з угруповання, яке очолює лідер Сирії

Вашингтон, Вівторок 08 липня 2025 21:31
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США зняли ярлик терористів з угруповання, яке очолює лідер Сирії Фото: Ахмед аль-Шараа, лідер Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США більше не вважатимуть іноземним терористичним угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яке очолює тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів голова Держдепу, документ про зняття статусу іноземної терористичної організації було підписано 23 червня, він набуває чинності сьогодні, 8 липня.

Рубіо зазначив, що скасування статусу "слідує за оголошеним розпуском HTS і зобов'язанням сирійського уряду боротися з тероризмом у всіх його формах".

"Цей захід також ґрунтується на імпульсі, наданому указом від 30 червня "Про скасування санкцій щодо Сирії", і визнає позитивні дії, вжиті новим сирійським урядом під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа", - додав він.

За словами держсекретаря, це важливий крок "у реалізації бачення президента Трампа про стабільну, єдину і мирну Сирію".

"Хаят Тахрір аш-Шам"

"Хаят Тахрір аш-Шам" - радикальне ісламістське угруповання, утворене 2017 року на базі сирійського відділення "Аль-Каїди" (раніше - "Джабхат ан-Нусра"). Угруповання заявляло своєю метою боротьбу з режимом Башара Асада і побудову ісламської держави на території Сирії.

Основною зоною впливу HTS став північний захід країни, особливо провінція Ідліб, де угруповання витіснило як урядові війська, так і повстанські сили-конкуренти.

Минулого року угрупованню вдалося взяти під свій контроль Сирію і повалити режим Башара Асада.

До слова, президент США Дональд Трамп минулого тижня підписав указ про зняття санкцій із Сирії.

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Сполучені Штати Америки Війна в Сирії Марко Рубіо
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