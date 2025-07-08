США зняли ярлик терористів з угруповання, яке очолює лідер Сирії
США більше не вважатимуть іноземним терористичним угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), яке очолює тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа.
Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як розповів голова Держдепу, документ про зняття статусу іноземної терористичної організації було підписано 23 червня, він набуває чинності сьогодні, 8 липня.
Рубіо зазначив, що скасування статусу "слідує за оголошеним розпуском HTS і зобов'язанням сирійського уряду боротися з тероризмом у всіх його формах".
"Цей захід також ґрунтується на імпульсі, наданому указом від 30 червня "Про скасування санкцій щодо Сирії", і визнає позитивні дії, вжиті новим сирійським урядом під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа", - додав він.
За словами держсекретаря, це важливий крок "у реалізації бачення президента Трампа про стабільну, єдину і мирну Сирію".
"Хаят Тахрір аш-Шам"
"Хаят Тахрір аш-Шам" - радикальне ісламістське угруповання, утворене 2017 року на базі сирійського відділення "Аль-Каїди" (раніше - "Джабхат ан-Нусра"). Угруповання заявляло своєю метою боротьбу з режимом Башара Асада і побудову ісламської держави на території Сирії.
Основною зоною впливу HTS став північний захід країни, особливо провінція Ідліб, де угруповання витіснило як урядові війська, так і повстанські сили-конкуренти.
Минулого року угрупованню вдалося взяти під свій контроль Сирію і повалити режим Башара Асада.
До слова, президент США Дональд Трамп минулого тижня підписав указ про зняття санкцій із Сирії.
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