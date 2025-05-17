Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Face the Nation .

"Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут (імовірно, йдеться про війну в Україні - ред.), - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", - заявив Рубіо.

На уточнююче запитання ведучої, чи планується зустріч лідерів, держсекретар США сказав, що росіяни, на його думку, теж готові до діалогу. Тепер потрібно вирішити, де і коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна.

"Я не знаю. Ми точно зробили пропозицію. Президент уже публічно виступив із цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якомога швидше. Думаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати і вирішити де, коли і про що буде зустріч", - відповів американський дипломат.