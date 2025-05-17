Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп хоче якомога швидше провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Face the Nation.
"Зрештою, єдине, що може розв'язати цей глухий кут (імовірно, йдеться про війну в Україні - ред.), - це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має відбутися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", - заявив Рубіо.
На уточнююче запитання ведучої, чи планується зустріч лідерів, держсекретар США сказав, що росіяни, на його думку, теж готові до діалогу. Тепер потрібно вирішити, де і коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна.
"Я не знаю. Ми точно зробили пропозицію. Президент уже публічно виступив із цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця і дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якомога швидше. Думаю, російська сторона теж висловила готовність. Тепер питання в тому, щоб усіх зібрати і вирішити де, коли і про що буде зустріч", - відповів американський дипломат.
Трамп має намір зателефонувати Путіну і Зеленському
Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд написав у соцмережах, що зателефонує в понеділок російському диктатору Володимиру Путіну. Він планує обговорити війну в Україні та низку інших питань.
"Я дзвонитиму президенту Росії Володимиру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення "кривавої різанини", яка в середньому забирає життя понад 5000 російських і українських солдатів на тиждень... (Сподіваюся, - ред.) буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім!", - йшлося в публікації.
Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова готується.
Також у публікації Трампа було сказано, що після цієї розмови він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
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