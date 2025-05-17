ua en ru
Сб, 17 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Суббота 17 мая 2025 23:06
UA EN RU
Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Face the Nation.

"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик (вероятно, речь о войне в Украине - ред.) - это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", - заявил Рубио.

На уточняющий вопрос ведущей, планируется ли встреча лидеров, госсекретарь США сказал, что россияне, по его мнению, тоже готовы к диалогу. Теперь нужно решить, где и когда пройдет встреча Трампа и Путина.

"Я не знаю. Мы точно сделали предложение. Президент уже публично выступил с этим предложением. Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно быстрее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", - ответил американский дипломат.

Трамп намерен позвонить Путину и Зеленскому

Напомним, сегодня президент США Дональд написал в соцсетях, что позвонит в понедельник российскому диктатору Владимиру Путину. Он планирует обсудить войну в Украине и ряд других вопросов.

"Я буду звонить президенту России Владимиру Путину в понедельник в 10:00 утра. Тема разговора - прекращение "кровавой резни", которая в среднем уносит жизни более 5000 российских и украинских солдат в неделю... (Надеюсь, - ред.) будет объявлено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была бы произойти, закончится. Божьего благословения нам всем!", - говорилось в публикации.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится.

Также в публикации Трампа было сказано, что после этого разговора он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марко Рубио
NEWS
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину