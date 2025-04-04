Рубіо: США не зволікатимуть із санкціями, якщо Росія буде "тягнути" з миром

За словами Рубіо, Штати не зацікавлені у нескінчених переговорах щодо завершення війни й не планують їх постійно продовжувати, оскільки мають "певний час" на очікування.

"Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони (росіяни, - ред.) готові до миру, чи ні. І час уже підходить, Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про санкції й вже буде рости тиск Капітолія", - додав він.

Державний секретар США додав, що Вашингтон пошле меседж у Москву й сподівається, що Росія буде готова до миру.

"Ми будемо говорити про це, якщо буде предмет розмови. Не може бути розмова про розмову. Спочатку було важливо поговорити, тому що ми (Росія та США, - ред.) не говорили доволі довгий час, але зараз вже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогрес у сторону миру, є певні фактори, які потрібно брати до уваги", - зауважив він.