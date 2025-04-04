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Рубіо: США не зволікатимуть із санкціями, якщо Росія буде "тягнути" з миром

Фото: Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) вже почав працювати над законопроєкт про санкції проти Росії. Москва повинна вирішити, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

За словами Рубіо, Штати не зацікавлені у нескінчених переговорах щодо завершення війни й не планують їх постійно продовжувати, оскільки мають "певний час" на очікування. 

"Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони (росіяни, - ред.) готові до миру, чи ні. І час уже підходить, Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про санкції й вже буде рости тиск Капітолія", - додав він. 

Державний секретар США додав, що Вашингтон пошле меседж у Москву й сподівається, що Росія буде готова до миру. 

"Ми будемо говорити про це, якщо буде предмет розмови. Не може бути розмова про розмову. Спочатку було важливо поговорити, тому що ми (Росія та США, - ред.) не говорили доволі довгий час, але зараз вже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогрес у сторону миру, є певні фактори, які потрібно брати до уваги", - зауважив він. 

Участь США в мирних переговорах

Сьогодні Білий дім контактує з українською та російською стороною, щоб допомогти обидвом країнам завершити повномасштабну війну. Протягом останніх місяців у Саудівській Аравії та Туреччина пройшла низка окремих зустрічей американської делегації з представниками України й Росії.

У випадку з Києвом Вашингтон також призупиняв військову допомогу й обмін розвідданих з метою тиску. Водночас в бік Росії поки що лунали лише погрози.

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