Рубио: США не будут медлить с санкциями, если Россия будет "тянуть" с миром

Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) уже начал работать над законопроектом о санкциях против России. Москва должна решить, готова ли она к завершению полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи министров стран НАТО.
По словам Рубио, Штаты не заинтересованы в бесконечных переговорах по завершению войны и не планируют их постоянно продолжать, поскольку имеют "определенное время" на ожидание.
"Мы хотим видеть в течение этого времени, готовы ли они (россияне, - ред.) к миру или нет. И время уже подходит, Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях и уже будет расти давление Капитолия", - добавил он.
Государственный секретарь США добавил, что Вашингтон пошлет месседж в Москву и надеется, что Россия будет готова к миру.
"Мы будем говорить об этом, если будет предмет разговора. Не может быть разговор о разговоре. Сначала было важно поговорить, потому что мы (Россия и США, - ред.) не говорили довольно долгое время, но сейчас уже надо делать прогресс. Мы сейчас не делаем прогресс в сторону мира, есть определенные факторы, которые нужно принимать во внимание", - отметил он.
Сегодня Белый дом контактирует с украинской и российской стороной, чтобы помочь обеим странам завершить полномасштабную войну. В течение последних месяцев в Саудовской Аравии и Турции прошел ряд отдельных встреч американской делегации с представителями Украины и России.
В случае с Киевом Вашингтон также приостанавливал военную помощь и обмен разведданными с целью давления. В то же время в сторону России пока звучали только угрозы.
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