Рубио: США не будут медлить с санкциями, если Россия будет "тянуть" с миром

По словам Рубио, Штаты не заинтересованы в бесконечных переговорах по завершению войны и не планируют их постоянно продолжать, поскольку имеют "определенное время" на ожидание.

"Мы хотим видеть в течение этого времени, готовы ли они (россияне, - ред.) к миру или нет. И время уже подходит, Конгресс уже начал работать над законопроектом о санкциях и уже будет расти давление Капитолия", - добавил он.

Государственный секретарь США добавил, что Вашингтон пошлет месседж в Москву и надеется, что Россия будет готова к миру.

"Мы будем говорить об этом, если будет предмет разговора. Не может быть разговор о разговоре. Сначала было важно поговорить, потому что мы (Россия и США, - ред.) не говорили довольно долгое время, но сейчас уже надо делать прогресс. Мы сейчас не делаем прогресс в сторону мира, есть определенные факторы, которые нужно принимать во внимание", - отметил он.