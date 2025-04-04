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Росія протягом тижнів повинна вирішити, чи готова вона до миру, - Рубіо

П'ятниця 04 квітня 2025 14:24
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Росія протягом тижнів повинна вирішити, чи готова вона до миру, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) протягом найближчих тижнів повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

За словами Рубіо, голова Білого дому Дональд Трамп бажає завершити війну якомога раніше. Водночас це можливо реалізувати на допустимих для обох сторін умовах.

"І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну, потрібно проштовхувати нашу пропозицію", - додав він.

Держсекретар відзначив, що Вашингтон повинен знати рішення Москви. Україна ж, своєю чергою, продемонструвала готовність до припинення вогню й створення простору для переговорів, у зв'язку з чим Росія також зобов'язана вже незабаром ухвалити рішення про те, чи готова вона до миру.

Участь США в мирних переговорах

Сьогодні Штати контактують з Україною та Росією, щоб допомогти обидвом країнам завершити війну. У випадку з Києвом Вашингтон призупиняв військову допомогу, а також обмін розвідданих з метою тиску. Водночас проти Росії конкретних заходів, окрім погроз США, поки що не було.

На думку президента Фінляндії Александра Стубба, президент США Дональд Трамп нібито є єдиною людиною, яка здатна бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією.

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